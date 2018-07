Loano. Si è tenuta ieri sera, all’arena estiva del Giardino del Principe di Loano, la cerimonia di premiazione della 32^ edizione di “Architetti in Erba”, il concorso di costruzioni di sabbia promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Sindacato Bagni Marini di Loano e l’associazione Ati Loano delle spiagge libere attrezzate.

Come di consueto, protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini, che per un giorno si sono trasformati in piccoli architetti cimentandosi nella creazione di fantasiose ed elaborate costruzioni di sabbia. Le sculture sono state realizzate all’interno degli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa. Per le loro opere i giovani “Architetti in Erba” hanno potuto utilizzare solo materiali naturali e presenti in spiaggia: sabbia, acqua, pietre, conchiglie e alghe. Gli strumenti di lavoro, invece, sono stati palette, secchielli e naturalmente tanta fantasia.

di 13 Galleria fotografica I vincitori della 32^ edizione di Architetti in Erba









Anche quest’anno la manifestazione ha fatto registrare un’ampia partecipazione: “I 297 bambini iscritti al concorso – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore al turismo Remo Zaccaria – dimostrano ancora una volta il successo riscosso da questo evento, che si pone l’obiettivo di incentivare la creatività dei bimbi e di favorire un momento di aggregazione con i coetanei e con i genitori in spiaggia. A questa 32^ edizione hanno aderito 19 stabilimenti balneari del nostro litorale, nei quali sono state realizzate 49 opere di sabbia. Tutti numeri, questi, che confermano come ‘Architetti in Erba’ sia uno degli appuntamenti dell’estate loanese più attesi dalle famiglie. Quest’anno, poi, abbiamo ricevuto la visita di una troupe di TgCom Ragazzi, che per tutta la giornata di martedì ha documentato il lavoro dei giovani partecipanti al concorso e della giuria”.

Quest’anno il concorso di “Architetti in Erba” è stato inserito nell’ambito di “Una Liguria sopra le righe”, la nuova campagna lanciata da Regione Liguria per l’estate 2018 e che si propone di raccontare le bellezze del nostro territorio tramite la creazione di diversi itinerari colorati che ne attraverseranno gli scorci più affascinanti ed interessanti. L’obiettivo è quello di presentare i motivi di “orgoglio” di ciascuna località che ha preso parte all’iniziativa. I bimbi, perciò, sono stati chiamati a realizzare sculture di sabbia sul tema di “Orgoglio Loano”.

I vincitori dell’edizione 2018 di “Architetti in Erba” sono stati resi noti durante la serata di ieri sera organizzata da Dimensione Eventi (con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna) e con l’animazione del Teatro Scalzo di Genova. La giuria ha assegnato il primo premio ai Bagni Sirena per l’opera “Dalla montagna al mare”. Secondo posto per i Bagni Sole Mare con “Il faro”. Al terzo posto la Piccola Opera con “La piazza del comune”. Al quarto posto i Bagni Nadia con “In Liguria… Vacanza 10 e lode”. Quinto posto per i Bagni Ondina con “Cartolina da Loano”. Al sesto posto i Bagni Ippocampo con l’opera “Ippocampo”. Al settimo posto i Bagni Doria con “Il Castello”. All’ottavo posto i Marina Beach con “La loggetta”. Nono posto ai Bagni Virginia con “L’acquario di Genova”. Al decimo posto i Bagni Delfino con l’opera “No Plastic”.

“Vogliamo ringraziare il Sib, l’Ati delle spiagge libere, Dimensone Eventi ed il Teatro Scalzo nonché i membri della giuria Marina Papaleo, Mario Giuffrida, Francesco e Claudia Ravotti, Franco Piccardo e Ilaria De Falco e Rita Calcagno dell’ufficio sport e turismo del Comune (che si è occupata di coordinare l’intera manifestazione) per il grande lavoro svolto in questi giorni. Appuntamento al prossimo anno”, concludono Pignocca e Zaccaria.