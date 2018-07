Albenga. Due nuove strutture sanitarie private. Sono quelle che aprono ad Albenga dove in questi giorni è arrivata la Casa della Salute (www.casasalute.eu). Dopo quelle di Busalla, Genova Quarto ed Alessandria, il poliambulatorio specialistico diagnostico inaugura due nuove sedi in via San Benedetto Revelli 20 (zona commerciale) e in Via Cavour 10 (centro storico) nella città delle Torri.

“La Casa della Salute è un centro medico privato nato per rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini in un territorio che risente sempre di più e sempre più spesso della mancanza di strutture sanitarie e dei relativi servizi” spiegano dalla sede della rete di poliambulatori nati a Busalla nel 2013 da un’idea di Marco Fertonani che, in un piccolo locale di 90 mq e con 1 solo dipendente, lanciò il primo centro di diagnostica e medicina sportiva.

“Oggi Casa della Salute è una rete di poliambulatori specialistici privati, a Genova, Busalla, Alessandria e appunto Albenga, che propone prestazioni sanitarie di alto livello a tariffe accessibili, in alcuni casi ad 1 Euro in meno del ticket pubblico” spiegano dalla sede ingauna.

Nelle due strutture sanitarie sarà possibile sottoporsi a diversi esami come risonanza magnetica, mammografia, ecografia, rx, Moc, Tac volumetrica Cone Beam (tutti con refertazione digitale e prenotazioni online), ma anche a visite specialistiche (cardiologiche,di medicina dello sport ed odontoiatriche), fino alla sala operatoria con stanze di day surgery.

CASA DELLA SALUTE ALBENGA: Sede via San Benedetto Revelli 20

ORARI ESTIVI: LUNEDI’ – VENERDI 8:30/13:30 – 14:30/18:30 SABATO 9:00/13:00

LE SPECIALITA’

Direttore Sanitario Dott. Carlo Somà

Ortopedia e Traumatologia

Ginecologia e Ostetricia

Dermatologia e Venereologia

Cardiologia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Medicina dello Sport

Odontostomatologia

Chirurgia Vascolare

Urologia

Otorinolaringoiatria

Radiologia e Diagnostica per Immagini

Sede via Cavour 10

ORARIO : 8:30 – 16:45

LE SPECIALITA’

Direttore Sanitario Dott. Carlo Somà

Radiologia e Diagnostica per Immagini

Ortopedia e Traumatologia

Per maggiori informazioni:

email: servizioclienti@casasalute.eu

telefono: 010 9641083 – 0109640722