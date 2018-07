Aperitivo all’Enoteca regionale di Ortovero

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

I vini della Liguria? Ideali per un aperitivo, magari abbinati a focacce, torte verdi, frittate con le fresche verdure di stagione della Piana di Albenga, zucchine trombetta in primo luogo. Così l’Enoteca regionale della Liguria, sede di Ortovero, ha deciso di organizzare, dal mercoledì al sabato, dalle 18 alle 21, aperitivi a base di vini liguri.

Anima degli aperitivi Gianni Boffredo, sommelier, grande conoscitore dei vini liguri (e non solo), capace di raccontare la storia e le suggestioni di quel che si sta sorseggiando. Daniela, la moglie, prepara ogni giorno dei trionfali buffet dal gusto ligustico, capaci di deliziare la gola. “I nostri AperiWine in enoteca sono serate per celebrare in compagnia l’antico rito dell’aperitivo, degustando i migliori vini del territorio, accompagnati da sfiziosi prodotti tipici, alla scoperta dei sapori dell’entroterra ligure e non solo”, racconta Gianni, anima dell’Enoteca gestita dalla Rete di imprese Vite in Riviera che associa 23 tra le principali cantine della Riviera.

Gli aperitivi, a seconda del tempo, vengono organizzati o nella luminosa sala dell’Enoteca o in giardino. Il costo parte dai 6 euro, ma ci sono sconti per gruppi numerosi. Gli aperitivi dureranno sino al 15 settembre, info e prenotazioni 340 25 46 051.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli