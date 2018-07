Pietra Ligure. Un anziano è stato travolto da un treno in corsa alla stazione di Pietra Ligure. E’ successo intorno alle 18 di oggi pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio pare che l’uomo abbia attraversato i binari, quando è stato centrato in pieno da un convoglio Intercity che stava transitando alla stazione ferroviaria in direzione Ventimiglia. Una distrazione o una grave imprudenza all’origine dell’investimento ferroviario, che non ha lasciato scampo al signore.

di 10 Galleria fotografica Anziano travolto da un treno a Pietra Ligure









Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Loano, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio, ascoltando le numerose testimonianze dell’accaduto. Sarà poi la Polfer a condurre l’indagine formale.

Stando alle prime informazioni, nonostante le indicazioni di un capo-treno e l’avviso del treno in transito alla stazione, l’uomo avrebbe lo stesso attraversato i binari assieme ad altre due signore, quest’ultime rimaste fortunatamente illese.

Proseguono tuttavia gli accertamenti. Il tragico e fatale investimento ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria. L’anziano avrebbe dovuto prendere un treno regionale fermo al terzo binario. Il traffico ferroviario è ora bloccato con entrambi i convogli fermi, tra le proteste dei viaggiatori.