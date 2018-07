Anziana precipita in una fascia sul Cadibona, trasportata in ospedale

Savona. E’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona una signora anziana rimasta ferita a seguito di una caduta avvenuta nel primo pomeriggio in una fascia sottostante la provinciale del Cadibona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15:00 di oggi, l’anziana, di 80 anni, stava camminando sulla strada quando forse un lieve malore o cause accidentali hanno provocato la rovinosa caduta nella fascia sottostante, con la donna che ha compiuto un volo di qualche metro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario, 118 e vigili del fuoco. Sono stati i pompieri del Saf a recuperare l’anziano per permettere le prime cure del personale medico.

In seguito è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio savonese per gli accertamenti del caso. Secondo quanto riferito le condizioni dell’80enne non sono considerate gravi.