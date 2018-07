Andrea Venneri è confermato dal Savona; Filippo Oliana passa dalla Sampdoria all’Albissola

Savona. L’Albissola ha concluso l’ennesima trattativa di mercato, acquistando (in prestito dalla Sampdoria) il difensore centrale (classe ’99) Filippo Oliana. Andrea Gulli è stato confermato per la prossima stagione e così sarà anche per capitan Davide Sancinito.

Il Savona comunica che il difensore Andrea Venneri vestirà la maglia biancoblù anche nella prossima stagione.

Il centrocampista Nicholas Costantini( ex Savona e Argentina) lascia, dopo una sola stagione, la Sanremese, ed è, ufficialmente sul mercato. “Rumors” parlano di un interessamneto dell’Imperia nei suoi confronti.

Il Finale è ad un passo dal concludere la trattativa per assicurarsi il difensore (ex San Stevese) Luca Conrieri.