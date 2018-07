Andora, nuovo sopralluogo del sindaco Demichelis nel cantiere della scuola primaria

Andora. Mentre nelle scuole medie è già iniziato da tempo il trasloco degli arredi in vista del prossimo anno scolastico, proseguono in linea con il cronoprogramma i lavori nella vicina scuola primaria di via Cavour. E quanto verificato questa mattina dal Sindaco Mauro Demichelis che, accompagnato dall’assessore alle politiche sociali e associazioni Patrizia Lanfredi, ha effettuato un sopralluogo nei locali della Angelo Silvio Novaro.

“Fra poche settimane consegneremo ad Andora una scuola più bella, ma soprattutto sicura e a norma di legge. Ho verificato che i lavori al secondo e primo piano sono stati completati, mentre al piano terreno sono in fase di ultimazione – ha detto il primo cittadino di Andora – Terminati i radicali e risolutivi interventi di consolidamento statico che hanno messo in sicurezza la scuola, i locali sono stati ristrutturati con la posa di moderni impianti elettrici e idraulici. Nelle classi e nei corridoi sono stati messi nuovi punti luce e termosifoni nuovi con le valvole di regolazione della temperatura. Completamente rifatti anche i bagni con ceramiche, sanitari e infissi nuovi. Nei corridoi e nelle aule sono stati posati i pavimenti e tinteggiati i muri di un bel colore arancione. La scuola ha ora anche un impianto antincendio separato da quello delle scuole medie. Sulla facciata è stato già installato il cappotto termico e montata la gabbia che accoglierà l’ascensore”.

Il primo cittadino ha fatto anche il punto sulle prossime fasi del progetto con l’ingegner Nicoletta Oreggia, dirigente dell’ufficio tecnico comunale, responsabile unico dei lavori, l’ingegner Emilio Brovelli, direttore dei lavori e i responsabili della Ati, costituita fra le ditte Cytec Srl di Pozzuoli e la ditta Gioma Srl di Quarto. Nel cantiere lavorano dai 20 ai 35 operai, con turni anche serali, a seconda delle lavorazioni in corso.

“Il cantiere sta precedendo celermente – ha confermato l’ingegner Nicoletta Oreggia – In questo momento possiamo dire di essere certi che gli alunni delle scuole elementari inizieranno il nuovo anno scolastico in questi locali”.