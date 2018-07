Andora. Luna park senza barriere anche quest’anno ad Andora dove, grazie alla disponibilità dei giostrai, gli ospiti disabili della Sacra Famiglia di Andora e dell’Anffas di Imperia hanno potuto divertirsi sulle giostre insieme ai ragazzi del campo solare di Laigueglia.

All’iniziativa hanno partecipato i sindaci, Mauro Demichelis di Andora e Roberto Sasso del Verme di Laigueglia e Marco Fumagalli, dell’Ascom di Recco che ha portato al luna park la nota focaccia al formaggio che è stata offerta a tutti i ragazzi che ogni estate hanno la possibilità di divertirsi su giochi normalmente loro preclusi. Analoga manifestazione, infatti, si svolge ogni anno anche nel luna park di Recco.

di 6 Galleria fotografica Andora, luna park senza barriere









Com’è ormai tradizione dell’evento non è mancato il giro sulle giostre delle autorità insieme agli ospiti delle strutture. Sulla giostra a catena sono saliti il primo cittadino Mauro Demichelis, l’assessore alle politiche sociali Patrizia Lanfredi, il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, il direttore della Sacra Famiglia, Albino Accame, Andrea Siffredi fra gli organizzatori della giornata al luna park, gli infermieri e gli assistenti che hanno accompagnato gli assistiti dell’AnFFAs di Imperia e della Sacra Famiglia.

“Rinnovo il mio plauso al Luna park di Andora che da sempre crea occasioni di inclusione come questa che ogni anno è sempre più emozionante per gli ospiti che ne sono protagonisti – ha dichiarato Mauro Demichelis – Ringrazio il sindaco di Laigueglia per aver partecipato insieme alla Colonia estiva e sono grato all’Ascom di Recco per aver rinnovato questa sorta di gemellaggio fra Comuni che credono nell’inclusione sociale” .