Andora, lavatrice e materasso lasciati davanti ai bidoni della differenziata

Ad Andora, nella centrale via Mazzini, alle ore 7 di questa mattina, è stata trovata una lavatrice ed un materasso lasciati di di fronte ai bidoni della raccolta differenziata. La segnalazione arriva da un nostro lettore, che sottolinea come sempre più spesso si assiste a questa realtà, soprattutto nei mesi estivi. La raccolta rifiuti, gestita da Agesp da ormai da più di 10 anni, presenta una percentuale di differenziata sempre bassa rispetto ai parametri richiesti e spesso ci troviamo di fronte a discariche a cielo aperto come questa mattina. Fortunatamente – segnala il lettore -, lavatrice e materasso sono stati rimossi.