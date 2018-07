Andora, la scrittrice Sara Rattaro protagonista de “L’autore racconta”

Andora. E’ Sara Rattaro, Premio Bancarella 2015 con il romanzo “Niente è come te”, la protagonista del nuovo appuntamento con “L’Autore racconta”, in programma stasera (27 luglio), alle ore 21, in via Aurelia 190 ad Andora, davanti alla Libreria Squilibri.

Sara Rattaro, scrittrice di fama internazionale con romanzi tradotti in diverse lingue si è resa disponibile all’incontro con il pubblico per parlare del percorso che ogni scrittore fa per arrivare ad esprimersi attraverso la scrittura. La fama di questi anni non ha impedito a Sara di rimanere la donna forte e sincera degli esordi e questo continua ad emergere nei suoi romanzi, nei temi trattati, e nella sua disponibilità nell’incontrare il pubblico anche nelle piccole librerie.

“Uomini che restano”, il suo ultimo romanzo, affronta la solitudine, la malattia, la paura di rivelare se stessi, l’amicizia come forza coesiva e trainante. Sara Rattaro, attualmente, è docente di scrittura presso la facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Genova.

La rassegna letteraria “L’autore racconta” organizzata dall’Associazione Culturale Poornina proseguirà con Erica Villa (3 agosto) e Maddalena Canepa ( 7 settembre). L’Ingresso libero.