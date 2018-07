Andora, grande successso per la semifinale di “Voci Nuove.it”: ecco chi passa il turno

Andora. Grande successo ieri sera in piazza Santa Caterina ad Andora per le semifinali nazionali per la Liguria del concorso canoro, partito dalla Toscana,di “Voci Nuove.it”. Alla finalissima di sabato 21 luglio a Colle Val d’Elsa ,dopo un lavoro attento della giuria composta dal patron della manifestazione Fabrizio Baldini, dal tenore Luigi Sessolo, da Marco Dottore dell’agenzia “Eccoci Tg Events” di Alassio e da Roberto Cutugno, fratello di Toto Cutugno.

Per la categoria “Giovani” prima classificata Eonice Solari, secondo classificato Dominique Aceto Ganci, terza classificata Elisabetta Bozzo. Per la categoria “Over” prima classificata Olinda Di Dea

secondo classificato Mario Flinto, terza classificata Reina. Per la categoria “Top” prima classificata Roberta Monterosso, secondo classificato Simone Molardi, terza classificata India Giordano. Passano in finale anche Chiara Piras e come riserva Doriana Puccio.

Serata di successo ideata da Massimo Paterno della pizzeria Taxi con il patrocinio del Comune di Andora e l’ausilio della associazione Juventus club di Andora. Il sindaco Mauro Demichelis, presente alla premiazione, ha sottolineato “l’importanza di questi eventi come occasione di valorizzazione della bella zona di ponente”.

La serata presentata dallo show man Paolo Bianco è stata di alto spessore artistico e molto divertente con le incursioni del presentatore che come sempre coinvolge il suo pubblico. “Un ringraziamento va agli ospiti Manuela Vullo, Luigi Sessolo e Roberto Cutugno”.