Andora Ciclismo tra Trisobbio, Piossasco e Bogogno

Andora. Si è conclusa una settimana interessante per l’Andora Ciclismo. Nel tardo pomeriggio di giovedì 5 luglio a Trisobbio, in provincia di Alessandria, si è tenuto il 4° Trofeo Tda Compressori Short Track per Giovanissimi, a cui hanno partecipato Pietro Lupo nella categoria G4 e Matteo Gabelloni nella G6.

Gara molto combattuta ed impegnativa specialmente per Pietro che, sfortunatamente, rompe la catena ad un passo dalla vittoria. Impresa che invece riesce a Matteo, bravo a salire sul gradino più alto.

Nella mattinata di domenica 8 luglio si è tenuto a Piossasco, in provincia di Torino, il 3° Memorial Mario Boccaccio, gara su strada che vede nuovamente ripetersi Matteo Gabelloni seguito al secondo posto da Irma Siri nella categoria G6. La G4 vede nuovamente protagonista Pietro Lupo che conquista un bel quarto posto sui 20 partenti della batteria; bella prestazione, ed entra nella top ten, per Achille Bonomi, il quale regola il gruppo e si attesta alla settima posizione.

Juniores impegnati a Bogogno, in provincia di Novara, nel 5° Trofeo Sps Bogogno, gara di 118 chilometri che vede partire 120 atleti. Circuito veloce ma impegnativo, media di oltre 42 km/h che costringe alla resa una cinquantina di ragazzi. Buone prestazioni per Matteo Novaro, Francesco Mannarino, Luca Bertorello e Davide Pastorino, che serrano le fila e arrivano nel gruppo che insegue il quintetto in fuga.

Soddisfazione per il vicepresidente Corrado Mannarino e per i direttori sportivi Jens Novaro e Paolo Caviglia, che riconoscono il buon lavoro svolto dai ragazzi.