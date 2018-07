Anche Varazze aderisce alla campagna regionale “Una Liguria sopra le righe”, domani arriva Toti

Varazze. La città di Varazze aderisce alla campagna di promozione territoriale dell’estate 2018 della Regione Liguria, con itinerari alla scoperta del territorio, dall’arte, alla cultura, allo sport e al divertimento. Anche Varazze, infatti come gli altri 77 Comuni partecipanti sarà attraversata da tre percorsi, tre righe colorate dipinte sulla strada, tre modi di vivere la Liguria: arte (rosso), curiosità (blu) e bambini (giallo).

“I percorsi partiranno dai tre borghi di Varazze, il nostro orgoglio, anima e cuore pulsante della città – spiega Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze – Da qui le strisce colorate che porteranno i turisti alle varie attrazioni. Un modo per far conoscere tutti i borghi, luoghi che hanno contribuito e contribuiscono a rendere grande la nostra città e che giocoforza vanno fatti conoscere, ognuno con le proprie tipicità e caratteristiche. I visitatori potranno scegliere uno o più percorsi, andando così alla scoperta dei nostri ‘orgogli’, quei luoghi di cui tutti noi andiamo fieri. Sarà anche un’occasione per far conoscere la città al presidente Toti”.

“Un progetto a cui la città si Varazze aderisce con orgoglio. D’altronde – spiega l’assessore al turismo Filippo Piacentini – Varazze da tempo si prodiga per raccontare e far vivere esperienze a 360 gradi, rivolte a diversi tipi di target. Del resto, la nostra brochure, riporta già dallo scorso anno la sezione ‘Follow Your Colours’ che presenta diversi colori per diverse tipologie di eventi. Siamo contenti quindi di proporre nella nostra Città itinerari per tutti i gusti, fasce d’età e target diversi”.

“Abbiamo riservato – aggiunge l’assessore al turismo – grande spazio allo sport e alle attività di Outdoor. Quest’anno giungeremo al 3o anno di Varazze Outdoor la manifestazione che fa vivere ai turisti esperienze straordinarie, dal downhill, al parapendio, alle risalite sui nostri magnifici sentieri, in collaborazione con Vaze Free Time e i BIT. Sport che fanno tutti parte degli itinerari proposti nella campagna voluta dalla Regione Liguria e che sono indubbiamente simbolo del nostro orgoglio”.

“Dopo tanti anni la Liguria torna finalmente protagonista, grazie alla bellezza del proprio territorio e alla capacità degli operatori turistici, e soprattutto a uno dei sentimenti più tipici di questa terra: l’orgoglio – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – La prima campagna televisiva su reti nazionali dopo tanti anni vuole rivolgersi a un pubblico che deve tornare a considerare la Liguria come meta di un turismo di qualità. Con ‹Una Liguria sopra le righe›, per la prima volta si chiede direttamente ai liguri, tramite il loro orgoglio, di rendersi protagonisti della valorizzazione della loro terra”.

E sarà proprio il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ad inaugurare il percorso cittadino. Domani, infatti dalle ore 11 con partenza da Piazza Beato Jacopo il Presidente della Regione Liguria farà un giro nella cttà, toccando i luoghi fondamentali dell’orgoglio varazzino, seguendo i percorsi colorati giallo, rosso e blu.

LO SPOT

Girato fra Boccadasse, il mare di Camogli, Varazze e il Parco del Beigua Unesco Geopark, lo spot ha come protagonisti Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, coppia in tv e nella vita, con più di 2 milioni di follower su Instagram. Prodotto dall’agenzia Miyagi di Milano utilizzando soltanto maestranze liguri e location suggerite dalla Genova Liguria Film Commission, ha come target quei turisti che hanno conosciuto la Liguria – magari da giovani con la famiglia – ma non la frequentano più. Dietro alla Liguria delle bellezze artistiche e del pesto, suggerisce lo spot, vive una regione dove si può ballare in spiaggia, fare surf o downhill, e baciarsi al tramonto.

LA CAMPAGNA SOCIAL

Dall’orgoglio di mostrare il proprio territorio nasce l’hashtag che accompagnerà l’estate ligure: #orgoglioliguria, a cui faranno il paio via via i tanti hashtag dedicati ai singoli comuni (da #orgogliotaggia a #orgoglioarcola, eccetera).

Saranno così i social media il luogo del racconto, e nuovamente saranno i liguri stessi i protagonisti: seguendo la stessa strategia di #orgogliopesto, dove a fianco dell’attività di Regione Liguria sono stati migliaia i contenuti postati dai partecipanti, l’obiettivo è quello di raggiungere il grande pubblico con la partecipazione diffusa dei cittadini e turisti.

SOPRAINTENDENZA

Fin dall’inizio della progettazione è stata coinvolta la Soprintendenza per l’Archeologia, le belle arti e il paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, per le corrette valutazioni sull’impatto della campagna nei luoghi sottoposti a vincolo.

“La Soprintendenza è grata alla Regione per il diretto e concreto coinvolgimento nelle modalità di attuazione del nuovo programma estivo di valorizzazione del territorio”, ha sottolineato il Soprintendente Vincenzo Tiné. “La necessità di una corretta e omogenea segnalizzazione degli attrattori culturali è a tutti evidente e la Regione si è giustamente fatta carico di questa uniformazione delle modalità di accompagnamento di turisti e cittadini alla scoperta dei tesori locali. L’utilizzo della doppia tecnica, dipinta e adesiva, per la posa in opera delle strisce/pallini garantisce la tutela delle pavimentazioni storiche alle medesime condizioni di visibilità”.