Anche a Finalpia il nuovo sistema di raccolta differenziata: quattro incontri con la cittadinanza

Finale Ligure. La raccolta differenziata in autunno arriverà a Pia. L’amministrazione Frascherelli si prepara a 4 serate di incontri pubblici presso la Bocciofila di via Cadana per illustrare, insieme alla Finale Ambiente spa, le novità alla cittadinanza interessata dal nuovo sistema di raccolta. La prima serata questa sera alle ore 20:45.

“Le utenze domestiche interessate saranno circa 3.200. Ed avranno una doppia tipologia di servizio a seconda della zona di appartenenza nel Rione. Isole intelligenti nella zona più verso mare, un porta a porta nella zona a Nord di vicolo Castelli” annunciano dal Comune.

L’amministrazione con il Rione di Pia porta a compimento la differenziata su tutto il territorio comunale. Diversi sistemi per le diverse conformazioni e le diverse esigenze dei vari Rioni e Frazioni finalesi.

Dal 2014 ad oggi una raccolta differenziata che è passata dal 48% a circa il 65%. Di certo un sistema che ha creato molte modifiche alle abitudini di residenti e turisti ma che la maggioranza sta con decisione portando avanti: “Molte le segnalazioni e le richieste di correzione in corsa su determinate zone. Noi disponibilissimi ad ascoltare e cogliere suggerimenti. La finalità è raggiungere obiettivi comuni e condivisi: livelli di differenziata salvaguardando il decoro cittadino e la funzionalità del servizio”.

“Ora il via alla fase illustrativa e di ascolto per dare il via al sistema con l’autunno. Serate programmata per illustrare ma anche per trarre importanti spunti di riflessione per avviare la raccolta differenziata nel Rione nel miglior modo possibile” concludono gli amministratori finalesi.