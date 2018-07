Anche a Borghetto il corso per guardie ambientali zoofile volontarie di Anta

Borghetto Santo Spirito. Anche l’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito, dopo quella di Cairo Montenotte, promuove il corso per Guardie Ambientali Zoofile Volontarie nominate con decreto prefettizio organizzato dall’associazione ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente).

Il corso partirà nel mese di settembre al termine delle 22 lezioni e, sostenuto l’esame, i volontari idonei andranno ad acquisire la qualifica di pubblici ufficiali per operare per la salvaguardia dell’ambiente (abbandono dei rifiuti) e degli animali (in caso di maltrattamento) così come per agire da deterrente contro l’abbandono delle deiezioni canine.

“Inoltre con il corso sarà possibile diventare ausiliario di Protezione Civile come Operatore Radio in Emergenza (a livello locale e nazionale) i volontari andranno a supportare le istituzioni nelle varie attività agendo in costante relazione e collaborazione con le Forze dell’Ordine, gli Enti Locali e le Istituzioni stesse nell’osservanza della legge e dei rispettivi ruoli” conclude il presidente di Anta Liguria & Fir-Cb Ser di Savona Michael Ferrante.