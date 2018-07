Varazze. Forse un malore all’origine di un altro incidente mortale avvenuto sulle strade savonesi: dopo il drammatico incidente di ieri avvenuto a Murialdo, nel quale ha perso la vita un ciclista di 73 anni, questa mattina fatale per una donna di circa 70 anni è stato il ribaltamento della sua auto, con la conducente che ha perso all’improvviso il controllo del mezzo.

L’incidente si è verificato in via Alpicella, lungo la strada che conduce alla frazione varazzina, poco prima delle 11:00.

di 5 Galleria fotografica Auto si ribalta a Varazze, muore una donna









Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo della sua vettura a seguito di un malore, ma sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia municipale varazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Rossa di Varazze e l’automedica del 118.

Pare che la signora alla guida sia finita prima contro un albero, per poi finire in una scarpata sottostante dopo un volo di qualche metro: inutile ogni tentativo di soccorso, i pompieri hanno estratto la 70enne dall’abitacolo, ma era già deceduta, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nella carambola della vettura non sono stati coinvolti altri veicoli. In questo momento il tratto di viabilità è chiuso al traffico per consentire i rilievi degli agenti. La Procura della Repubblica savonese è stata informata dell’accaduto, al momento i riscontri sembrano confermare che l’incidente sia stato determinato per cause autonome, per questo la salma dovrebbe essere già restituita alla famiglia.