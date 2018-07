Altare. Nel tardo pomeriggio di ieri la Squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cairo ě intervenuta ad Altare in località Negreppie per l’incendio di una imballatrice di fieno.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Savona ha inviato sul posto in supporto alla squadra 7A anche l’autobotte 1R dalla centrale di Savona.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. E’ stato proprio il tempestivo intervento di soccorso a far sì che l’incendio non potesse propagarsi al trattore posizionato lì nei pressi.