All’esame scritto per la patente con un auricolare: prova sospesa a Savona, indaga la polizia

Savona. Sessione di esami scritti per la patente di guida con il giallo a Savona. E’ successo venerdì scorso quanto la prova di una candidata è stata bruscamente interrotta perché la ragazza è stata trovata in possesso di un auricolare dal quale – questo è il sospetto – qualcuno le suggeriva le risposte.

L’esame è stato quindi sospeso e alla motorizzazione di Savona è arrivata la polizia stradale che ha iniziato tutti gli accertamenti del caso per fare chiarezza sulla vicenda.

Il riserbo degli inquirenti, in questa fase, è massimo. Per il momento non trapela quindi nessun particolare in più, ma è probabile che i poliziotti stiano indagando per capire se si sia trattato di un caso isolato oppure se nell’ultimo periodo altri esami scritti per la patente siano stati superati barando.