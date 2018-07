Provincia. Rinvii e cancellazioni: sta avendo conseguenze anche sugli eventi in programma nella giornata di oggi nelle diverse località della provincia di Savona l’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sul nostro territorio.

A Savona è stato rimandato a data da destinarsi il concerto dell’ex leader dei Timoria, Omar Pedrini, in programma per stasera alla Fortezza del Priamar.

Foto 2 di 2



A Borgio Verezzi è saltato il concerto di Zippa in programma per stasera alle 21.30 in piazza San Pietro. L’esibizione è stata rinviata a domenica 22 luglio, stesso posto e stessa ora.

A Loano, in considerazione delle condizioni meteo negative e dello stato di allerta gialla proclamato dalla protezione civile regionale, lo spettacolo “Frulla e Pirullo” del Teatro Scalzo in programma per questa sera alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe è stato annullato.