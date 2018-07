Savona. Qualche ora fa la Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta gialla su tutta la Liguria. E L’ondata di maltempo è arrivata eccome e sta investendo con grande veemenza il ponente ligure.

In particolare a Savona si registrano grossi disagi collegati al maltempo. Sulla città della torretta, infatti, prima è caduta un’enorme quantità di pioggia, che ha generato una sorta di “muro d’acqua”, rendendo difficile soprattutto la guida. Forse anche a causa dei tombini non del tutto sgombri, inoltre, in alcune zone della città si sono registrati piccoli allagamenti. Come nel quartiere di Santa Rita, dove il “livello dell’acqua” si è alzato di qualche centimetro. E situazioni analoghe si registrano anche in calata Sbarbaro, via Poggi, via Guidobono, corso Svizzera e via San Lorenzo. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno Varazze, con allagamenti in via Mondello, e Albissola Marina, in via Gentile: in entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per via di scantinati e garage completamente invasi dall’acqua.

E a Savona, poi, è arrivata anche la grandine. Pezzi di ghiaccio delle più svariate dimensioni (alcuni anche di svariati centimetri) stanno piovendo dal cielo con insistenza ormai da diversi minuti e cresce l’apprensione dei cittadini.

E nelle ultime ore sono stati numerosi anche i fulmini che si sono abbattuti su tutto il territorio provinciale ed in particolare nel savonese e relativo entroterra seguirà. Ivg.it “live” l’andamento delle precipitazioni, aggiornando i lettori su eventuali danni e/o disagi.