Albissola Marina. Un mezzo pesante è precipitato questa mattina intorno alle 8.15 dall’autostrada A10. Il camion stava viaggiando in direzione Genova quando, per cause ancora da chiarire, l’autista ha perso il controllo del mezzo e, mentre percorreva un cavalcavia, è precipitato in via delle Industrie, una parallela di viale Faraggiana.

Fortunatamente, visto che è precipitato in una strada poco trafficata, il mezzo non ha colpito nessuna auto in transito oppure passanti, ma “solo” un veicolo parcheggiato. E anche il conducente è miracolosamente salvo: per lui solo alcune ferite, giudicate non gravi. E’ stato estratto dalla cabina di guida dai vigili del fuoco di Savona, intervenuti con le squadre 1A, 2A e 1R con autobotte. L’uomo è stato spinalizzato e poi affidato ai sanitari dell’automedica e agli operatori delle ambulanze della Croce Oro Mare e della Verde di Albissola.

Il mezzo pesante invece verrà ora rimosso con l’ausilio di un’autogru. Per i rilievi e gli accertamenti sull’incidente è al lavoro la polizia stradale. Sul posto è intervenuto anche del personale della società autostrade.

Sull’autostrada A10 ovviamente si registrano ripercussioni per il traffico e si è formata una coda di 6 km tra Savona e Albisola verso Genova.