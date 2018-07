Albissola, festa per i 40 anni di “Muro raku”

Albissola Marina. Sarà dedicata a Franco Dante Tiglio la serata organizzata dall’Associazione “La Fornace” venerdì 20 luglio, alle ore 21, per celebrare i 40 anni dalla realizzazione del Muro raku. Si svolgerà nella piazzetta che ospita la grande opera collettiva, nel centro storico di Albissola Marina, all’inizio della salita che porta alla Chiesa di N. S. della Concordia.

Franco Dante Tiglio, notissimo critico d’arte, morto nei giorni scorsi all’età di 97 anni, fu, assieme a un gruppo di artisti albisolesi, l’artefice di quella iniziativa: in una notte, nell’estate di quarant’anni fa, furono dipinte e poi cotte con l’antica tecnica giapponese ‘raku’ – che permette la cottura delle ceramiche in mezz’ora -, 1200 mattonelle di terracotta grezze, che vennero messe a disposizione di 77 artisti (tra cui Giorgio Moiso, Danièle Sulewic, Luigi Caldanzano, Ansgar Elde, Milena Milani, Emanuele Luzzati, Esa Mazzotti) e di quanti, tra la gente di Albissola, volevano collaborare nella realizzazione dell’opera. Le mattonelle vennero poi fissate al muro (dove si possono ammirare ancora oggi), senza un ordine: una a fianco all’altra, formano un pannello di 32 metri quadrati.

Quando all’Associazione “La Fornace” venne l’idea di dedicare una serata al Muro raku, il presidente, Enrica Noceto, si rivolse per primo proprio a Tiglio, che si era detto entusiasta del progetto e aveva promesso almeno un suo scritto in ricordo di quella memorabile nottata. Scelta da qualche mese la data di venerdì 20 luglio, che coincide con la “Notte bianca e blu” della Albisole, ora la celebrazione sotto il Muro – la piazzetta è stata teatro, ancora nei giorni scorsi, di varie iniziative organizzate dalla Fornace – si trasformerà in un doveroso omaggio al critico d’arte.