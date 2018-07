Buongiorno,

scrivo alla Vostra redazione per segnalare un episodio “fastidioso”.

Come ogni estate la Polizia Locale di ogni paese del litorale Ligure si diverte quasi a riempire di multe macchine e moto, sembra che si aspettino solo questi mesi caldi e pieni di turisti per attivarsi e iniziare a multare senza sosta.

Foto 2 di 2



Ritenendo la multa comunque una sanzione corretta se non si rispettano le regole del codice della strada ritengo d’altro canto che un po’ di tolleranza da parte delle Forze dell’ordine non sia poi così male dal momento in cui tutti vorremmo andare al mare e spesso trovare un parcheggio risulta davvero difficile, non solo per le auto ma anche per le moto. Se uno scooter non è parcheggiato all’interno delle linee a ciò adibite ma comunque in un punto in cui NON dà assolutamente fastidio si potrebbe comunque sorvolare.

Questo è solo un mio pensiero pertanto se le regole non vengono rispettate è giusto essere sanzionati.

La cosa importante dovrebbe però essere che il cittadino utilizzo sì il buon senso ma che la Polizia Locale non “prenda in giro” il comune cittadino. Questo per indicare che loro devono comunque essere un esempio per tutti noi.

Domenica 08/07/18 con il mio scooter sono stata sanzionata per aver parcheggiato all’interno di linee bianche, mi sono innervosita ma ho preso coscienza del mio errore e ho pagato la multa, d’altronde avevo sbagliato e nel momento stesso in cui l’ho parcheggiata sapevo a cosa andavo incontro.

La cosa davvero spiacevole è stato vedere la domenica successiva, ovvero domenica 15/07/2018, un motorino della Polizia Locale parcheggiato esattamente dove l’avevo messa io la settimana precedente –vedi foto (anzi se andiamo a vedere il mio scooter era più accostato al muro) ed un altro comunque fuori dalle righe adibite ai parcheggi dei mezzi.

A tal proposito ho allegato le foto che mi sono permessa di scattare (coprendo la targa).

Ci tengo, inoltre, a sottolineare che i mezzi non sono stati parcheggiati in questo modo per un’urgenza bensì i tre poliziotti dopo aver assolto il loro dovere di multare hanno trascorso buona parte del tempo a chiacchierare tra di loro (sono passata più volte nella zona alla ricerca di un parcheggio e la situazione era sempre la stessa).

Mi piacerebbe che si desse “voce” a questi tipi di segnalazione in quanto, puntualizzo nuovamente, le regole sono uguali per tutti.

Distinti Saluti

SG