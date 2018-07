Albisola Superiore. Ancora un investimento pedonale, l’ennesimo, sull’Aurelia ad Albisola Superiore. Questa mattina qualche minuto prima delle 10.30 uno scooter, condotto da un uomo, per cause ancora da chiarire ha centrato in pieno una signora che stava attraversando la strada.

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina per soccorrere la donna investita. E’ stata portata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

Poco dopo si è reso necessario l’intervento di una seconda ambulanza per assistere lo scooterista, che a causa dello shock ha avuto un malore. Anche lui è stato trasportato al San Paolo, in codice giallo.

Pesanti, come di consueto, le ripercussioni sul traffico, con l’Aurelia congestionata in entrambe le direzioni per diversi chilometri. Nel tratto al momento si procede a senso unico alternato.