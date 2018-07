Albenga. Luglio 2018, mese caldo, purtroppo, non solo per via delle alte temperature. Nel primo vero e proprio mese dell’estate, infatti, vandali e malviventi sembrano aver preso di mira diversi negozi dislocati su viale Martiri della Libertà, principale arteria stradale e commerciale della città.

E a farne le spese, nell’ordine, sono stati: la macelleria-rosticceria “Sapori sul Viale”, il “G.D. Studio” e la pizzeria-kebab “Ottomani”. In ultimo, il negozio di cellulari Ft Communication.

Per quanto riguarda le prime tre attività commerciali, tutto si è consumato in una notte della prima decade di luglio: un raid di chiara matrice vandalica. Alcuni ignoti, infatti, hanno preso di mira i tre negozi riservando ad ognuno lo stesso identico trattamento.Nel mirino, le vetrate delle attività, che sono state sfondate, forse a calci oppure con l’utilizzo di pietre e oggetti contundenti. In nessuno dei tre casi, però, gli autori delle spaccate sono entrati all’interno dei negozi, ma i danni sono stati ingenti: nell’ordine di migliaia di euro ciascuno.

“Non è di certo la prima volta che capitano fatti del genere. Arriva l’estate, il caldo, e alcuni sembrano andare ‘fuori di testa’. Ogni anno, in questo periodo, siamo vittime di episodi simili. Talvolta provano e riescono a entrare per rubare il fondo cassa, mentre in altre occasioni, come questa, si ‘limitano’ ad atti di vandalismo. In ogni caso ci ritroviamo a dover fare i conti con i danneggiamenti: cambiare uno o più vetri impone sempre una spesa di migliaia di euro”, hanno affermato alcuni dei gestori delle attività coinvolte.

L’ultimo episodio in ordine temporale, invece, risale a meno di una settimana fa e ha visto protagonista, suo malgrado, il negozio di cellulari Ft Communication, dove invece è stato compiuto un tentativo di furto in piena regola. I malviventi dapprima hanno divelto il lucchetto e forzato il cancello per poi tentare di sfondare la vetrata di ingresso con un grosso masso, causandosi anche alcune ferite (come testimoniato da alcune gocce di sangue presenti sul pavimento e sul vetro).

I ladri (non è ancora certo se si sia trattato di una o più persone) non hanno trafugato nulla (fatta eccezione per alcune scatole di telefoni vuote), ma anche in questo caso hanno causato danni per migliaia di euro. I carabinieri, allertati dal titolare, hanno svolto un sopralluogo insieme ai colleghi della scientifica, che hanno fatto i rilievi, preso alcune impronte e campioni di sangue da analizzare.