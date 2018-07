Albenga, Vaccarezza in tackle sulla giunta Cangiano: “Fanno di tutto per non riconoscere i meriti della Regione”

Albenga. “No, non era un caso, perché nulla avviene mai per caso”. Parola di Angelo Vaccarezza, presidente del gruppo consiliare Forza Italia Regione Liguria, che è tornato nuovamente sul mancato invito ai rappresentati regionali da parte dell’amministrazione comunale di Albenga per l’inaugurazione di piazza Falcone e Borsellino.

Vaccarezza, infatti, che nelle scorse settimane aveva avanzato l’ipotesi che si fosse trattato di una “dimenticanza”, ora si dice certo che si sia trattato di una scelta ben precisa.

“Due settimane fa, ad Albenga è stata inaugurata piazza Falcone e Borsellino, la cui opera di riqualificazione è stata possibile grazie alla partecipazione economica di Regione Liguria di 55mila euro su 83mila realmente spesi. Ma nessun rappresentante della Regione è stato invitato”, ha dichiarato il presidente del gruppo consiliare Forza Italia Regione Liguria.

“Nei giorni scorsi l’inaugurazione di piazza Trincheri. E ancora una volta, al taglio del nastro, l’amministrazione non ha invitato alcun rappresentante regionale. Peccato che la spesa per rifare la piazza, come da offerta economica, ammonti a 110 mila euro: di questi, 92 mila erogati direttamente dalla Regione Liguria proprio per questa opera pubblica”.

“Tra questi misteriosi silenzi, una cosa è certa. Gli albenganesi prendano coscienza che a Palazzo civico l’amministrazione Cangiano fa di tutto per non riconoscere i meriti della Regione Liguria, che da quando è governata dal centrodestra ha a cuore Albenga, il suo ospedale, le sue infrastrutture e le sue strade e piazze”.

“Il successo di una squadra si misura anche dalle sinergie, dalla collaborazione fra gli Enti: quando l’obiettivo è il bene di un territorio non c’è colore che tenga. Evidentemente per il sindaco Cangiano, non è così”, ha concluso Vaccarezza.