Albenga. È tutto pronto per l’atteso ritorno dell’evento “Note di Notte nei Musei – Musei a colori”, che andrà in scena il prossimo 6 agosto. La manifestazione, a cura della Fondazione Oddi e della Diocesi, quest’anno tenterà di bissare il successo che riscosse nella sua, ormai lontana, prima edizione (2009).

“L’evento, – hanno spiegato gli organizzatori, – ha oggi come allora l’intento di introdurre un elemento artistico vivo (un musicista o un gruppo di musicisti) assieme ai reperti dei musei ingauni. Quest’anno saranno coinvolti: la mostra Magiche Trasparenze, il museo Navale Romano e il museo Civico, oltre al Battistero”.

Foto 3 di 3





La manifestazione prenderà il via in piazza Trincheri lunedì 6 agosto, alle 21, con la presentazione del progetto che vede la partecipazione della Fondazione Oddi e della Diocesi, legato a “Note di Notte – Musei a Colori”.

Saranno installati per la città dei “totem” alti 2 metri, coloratissimi e riportanti le indicazioni sia stradali (frecce) sia per lo smartphone (codice QR) in modo da aiutare i turisti ad avere notizie e raggiungere i musei cittadini.

“‘Colori’, – hanno proseguito gli organizzatori, – perché ogni museo sarà caratterizzato da un colore: Blu per Magiche Trasparenze; Rosso per il museo Navale; Ocra per il museo Civico; Giallo per museo Diocesano e Battistero”.

Alle 21,30 comincerà anche la musica, con Giovanni Doria Miglietta, che presenterà alcune fantasie per pianoforte tratte dai suoi ultimi album (l’opera omnia di Earl Wild, geniale musicista e trascrittore, in tre volumi usciti per la Piano Classic). Il primo brano della serata sarà dedicato ai più piccoli (ma anche ai grandi che non hanno dimenticato gli immortali classici Disney) e si tratta di una fantasia sulle musiche del cartone animato “Biancaneve e i Sette Nani”, e a seguire Haydn, Saint Saens e Rachmaninov.

Alle 22, poi, si apriranno le porte dei musei cittadini e del Battistero (gratuiti) e le corti dei palazzi (Oddo, Peloso Cepolla e palazzo Vecchio del Comune) ospiteranno, a partire dalle 22,10, Gianna Williams (Arpa Celtica), che proporrà brani legati alla tradizione britannica, il duo Syrinx (Luca Sciri – clarinetto – e Michele Menardi Noguera – flauto) che proporrà eteree suggestioni del ‘900, ed infine (ma non meno importante) Luca Soi che dalle logge del museo Civico e Battistero, suonerà brani da J.S. Bach e N. Paganini.

Le esibizioni dureranno circa 25 minuti, saranno intervallate da una pausa di 20 minuti, e saranno poi ripetute per dar modo a più persone di fruirne.

“Teniamo a sottolineare che non si tratta di concerti, ma piuttosto di visitare i musei cittadini con una suggestione in più, anzi due. Infatti, le facciate degli edifici saranno colorate di luce nelle varie tonalità. Alle 23,40, gran finale: di nuovo tutti in piazza Trincheri per la seconda ed ultima parte del concerto di Pianoforte con musiche di Gershwin, Ciajkovskij ed ancora Rachmaninov”, hanno concluso dal comitato organizzativo.