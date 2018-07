Albenga, tenta di rubare scarpe e auricolari all’Ipercoop: arrestato per rapina

Albenga. Ha tentato di rubare due paia di scarpe e due confezioni di auricolari, per un valore di circa 64 euro, dagli scaffali dell’Ipercoop “Le Serre” di Albenga, ma un vigilante del supermercato si è accorto di quanto stava succedendo e lo ha bloccato allertando i carabinieri.

In manette, con l’accusa di rapina (visto che per cercare di scappare ha spintonato la guardia giurata) è finito un trentunenne, Nicolò Raciti. L’uomo questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale ed il suo arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, il processo è stato rinviato al prossimo 22 agosto.