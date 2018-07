Albenga, successo di partecipazione per la Cena in Bianco

Albenga. Un colpo d’occhio ad effetto, la tavolata circolare in bianco, che ieri sera ha “occupato” allegramente piazza San Michele.

Una piazza interamente “pennellata” di bianco da ospiti rigorosamente vestiti in bianco per l’occasione, per un’ iniziativa di grande successo organizzata dall’associazione Vecchia Albenga e dal Comune, che dopo il successo della passata edizione hanno riproposto l’evento a scopo benefico, i cui proventi saranno devoluti alla Croce Bianca di Albenga e all’associazione Vecchia Albenga.

Circa 230 persone hanno accolto rispondendo con entusiasmo all’appello, versando una quota di trenta euro e aderito così all’iniziativa di solidarietà. Camerieri d’eccezione tutti i consiglieri comunali uniti per l’evento, maggioranza e minoranza e gli assessori, capitanati dal Sindaco Giorgio Cangiano, hanno servito i pasti con un menù rigorosamente ligure.

Afferma il sindaco Giorgio Cangiano: “E’ stata una bellissima serata e per tutti noi del consiglio comunale una bella occasione di mettersi al servizio per una buona causa. Desidero ringraziare la presidente della Vecchia Albenga Marisa Scola e la Croce Bianca presente con il suo presidente Dino Ardoino, i militi e tutti i volontari che si sono affaccendati nelle cucine per offrire un menù davvero ottimo”.

“La generosità degli albenganesi ancora una volta ha mostrato quanto sia forte l’anima solidale di questa bellissima città e quante siano le energie positive che ad ogni chiamata per una causa benefica rispondono con generosità all’appello”, conclude il primo cittadino.