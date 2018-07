Albenga, sospesa la gara per la vendita della farmacia comunale

Albenga. Dopo diversi tira e molla, conditi da rinvii, polemiche e botta e risposta piuttosto piccati tra giunta e minoranze, la svolta decisiva per il futuro della farmacia comunale di Albenga, che sarebbe potuta arrivare questa mattina, non è andata nuovamente in porto.

Si sono aperte, infatti, le operazioni di gara con un solo partecipante, Daniela Sconti, facente capo ad una società unica con sede in via Cavour 8, subito sopra Albenga Salute.

Allo stesso tempo, però, Sconti risulta essere anche dipendente dell’ente comunale presso la farmacia degli Ingauni di via Dalmazia.

Una sorta di incompatibilità, dunque, come previsto da una clausola specifica inserita all’interno del bando di gara. La seduta è stata pertanto nuovamente rinviata: sarà ripetuta lunedí prossimo, alle 10.