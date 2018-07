Albenga. Musica, parole e velocità per ricordare un grande amico prematuramente scomparso. I fieui di caruggi, domani, dedicano una serata al campione motociclistico Fausto Vignola in piazza Trincheri, con inizio alle 21.

“Ma non sarà una commemorazione – precisano – perché Fausto non lo vorrebbe. Saranno due ore all’insegna dell’amicizia e della buona musica in cui, tra tanti momenti suggestivi, festeggeremo anche Maurizio Gerini, l’eroe ligure dell’ultima Parigi – Dakar e il runner albenganese Carlo Cangiano”.

Ospite d’onore della serata in piazza Trincheri ad Albenga sarà una grande amica dei fieui: Elena Ballerini. L’inviata della trasmissione RAI “Mezzogiorno in famiglia”, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa, presenterà il suo successo letterario “Come non darla … vinta”, una carrellata di tipologie di uomini che troppo spesso pensano di sfruttare il loro potere economico o politico nei confronti di giovani donne con cui entrano in contatto. Riflessioni serie ed ironiche su un tema attualissimo dopo i casi di produttori e registi denunciati per molestie. La parte musicale della serata sarà affidata a Marisa Fagnani, che intratterrà il pubblico con la sua voce e la sua chitarra, da sempre evocatrici di grandi emozioni.

In apertura il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, insieme all’Assessore delegato al centro storico Emanuela Picasso, inaugurerà piazza Trincheri dopo i recenti lavori di restyling. “Il recupero di questo angolo di centro storico – sottolinea il primo cittadino ingauno – offre nuove possibilità ad Albenga e siamo contenti che siano proprio i Fieui di caruggi , da sempre impegnati nella salvaguardia della città vecchia, a dare il via con una loro manifestazione, molto sentita dalla gente, alle future opportunità di utlizzo di piazza Trincheri”.

Nell’occasione verranno comunicati i risultati della raccolta fondi in memoria di Fausto Vignola e la famiglia indicherà la destinazione delle offerte ricevute, che hanno superato i 10.000 euro. Inizio alle ore 21. Ingresso libero. Posti a sedere.