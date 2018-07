Albenga, rimossi i tronchi addossati sul ponte di Bastia

Albenga. Il sindaco Giorgio Cangiano lo aveva annunciato nei giorni scorsi e, in meno di 48 ore dall’inizio dei lavori, sono stati rimossi ramaglie e tronchi addossati sotto il ponte di Bastia d’Albenga, sul torrente Neva.

L’intervento, affidato ad una ditta specializzata, è partito ieri e sarà concluso nelle prossime ore: i tronchi sono stati rimossi e resta solo da completare la fase di pulizia dell’area.

Grande soddisfazione in merito è stata espressa dal primo cittadino albenganese, che ha spiegato: “Abbiamo voluto fortemente che questo intervento venisse eseguito adesso, in modo da non essere impreparati in autunno e di poter far fronte al meglio ad eventuali ondate di maltempo”.

“Ci tengo a ringraziare sentitamente il presidente della Provincia Monica Giuliano, il vice presidente Luana Isella e il consigliere Massimo Niero, che si sono impegnati attivamente per risolvere questo potenziale problema. Tronchi e ramaglie addossati sul ponte rappresentano una fonte di pericolo perché, in caso di maltempo, possono trasformarsi in una sorta di barriera, impedendo al fiume di scorrere con naturalezza, e possono provocare danni anche al ponte stesso”, ha concluso Cangiano.

Il Comune, inoltre, sta portando avanti anche l’iter per la messa in sicurezza degli argini del fiume a Lusignano, una delle zone dove si registrano maggiori criticità in caso di forti perturbazioni: un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, potrebbe partire agli inizi del mese di settembre.