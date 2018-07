Albenga, non solo Palio Storico. Cangiano: “Un grande successo anche il Palio dei Bambini”

Albenga. Per quattro giorni, i piccoli cittadini e turisti di Albenga hanno lasciato da parte smartphone e giochini elettronici per immergersi, come gli adulti (e forse ancor di più), nel Medioevo.

Mentre dal 19 al 22 luglio, si è svolto il Palio Storico e le vie del centro storico sono state gremite dagli adulti e i membri dei rioni si sono sfidati in gare entusiasmanti in piazza San Michele, all’ombra delle torri ingaune, i bambini hanno invaso pacificamente piazza del Popolo.

Nella centralissima piazza albenganese, proprio alle porte della città vecchia, Comune e bar Ai Giardinetti hanno dato vita al “Palio dei bambini”, che per quattro giorni hanno potuto sperimentare i cosiddetti “giochi di una volta”.

“Siamo davvero molto soddisfatti, non solo per l’andamento del Palio Storico, ma anche per il palio dei bambini, che ha riscosso enorme successo. Ringrazio il bar Ai Giardinetti, che ci ha aiutato a curare l’organizzazione. Un esperimento ottimamente riuscito che ha coinvolto centinaia di grandi e piccini”, ha dichiarato il sindaco Giorgio Cangiano.