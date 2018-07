Albenga, non dava sue notizie da giorni: anziano trovato deceduto nella sua abitazione

Albenga. Un anziano non dava sue notizie ormai da giorni e parenti e conoscenti, spaventati per l’insolito silenzio, hanno lanciato l’allarme.

Presso la sua abitazione, in via della Memoria 6, si sono recati tempestivamente i carabinieri della compagnia di Albenga, i militi della croce bianca e i vigili del fuoco.

Nonostante i solleciti, però, dall’interno dell’alloggio nessuna risposta. I pompieri, quindi, hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e, una volta dentro, la macabra scoperto.

I soccorritori hanno trovato l’anziano privo di vita e il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente per cause naturali.