Albenga. Si concluderanno la prossima settimana gli interventi di coronamento delle aiuole mancanti di cubetti di porfido, lavori resi necessari per ripristinare il decoro urbano in Viale Martiri, Via Trieste e Via Fiume, ma non solo, altri interventi di manutenzione stanno interessando le vie della città.

Il personale dell’Ufficio Viabilità e segnaletica del comune ha provveduto nella giornata di ieri al rinfresco delle strisce in tutta piazza del Popolo, compreso le due rotonde, per ripristinare la visibilità delle stesse ormai usurate. Compatibilmente con l’impegno per le manifestazioni estive è in corso l’apposizione della segnaletica temporanea e successivamente si provvederà a dar corso ad altri interventi similari.

In via Don Isola invece dopo la ripiantumazione di alcuni alberi è in corso la realizzazione di un giardino fiorito donato dall’associazione culturale “Tra le Torri”.

A tal proposito la presidente Giorgia Grossi afferma: “Ci fa molto piacere contribuire al miglioramento dell’aspetto estetico della nostra città, soprattutto attraverso la realizzazione di aree verdi a cui teniamo in modo particolare”.

Afferma il consigliere con delega al verde pubblico e alla Polizia locale Manlio Boscaglia: “Oltre a questi interventi stiamo provvedendo anche ad installare alcune fioriere nelle rotonde, in piazza Matteotti, a Pontelungo, a Vadino e nei prossimi giorni da piazza XX Settembre fino all’autostrada. E’ la costante manutenzione che mantiene una città pulita ed ordinata e anche piccoli interventi danno il segno dell’attenzione e dell’impegno che l’amministrazione Cangiano mette per ripristinare il decoro urbano e il verde pubblico, aspetti che incidono positivamente sulla quotidianità del cittadino”.