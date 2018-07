Albenga, l’indiscrezione: “Il consigliere Nucera pronto a dare le dimissioni”. Ma il diretto interessato smentisce

Albenga. “Non so chi abbia messo in giro certe voci. Chissà, forse qualcuno che vuole sapere cosa farò a livello politico fra qualche mese”. Parola del consigliere albenganese Massimiliano Nucera che, ad una serie di voci circolate con insistenza nell’ultimo periodo per i carruggi di Albenga, ha deciso di rispondere con l’ironia.

Stando alle indiscrezioni, infatti, che con il passare dei giorni si sono fatte sempre più insistenti, “Nucera sarebbe pronto ad una sorta di passo indietro e potrebbe lasciare il posto in consiglio comunale al primo dei non eletti, ovvero Mirco Secco”. E anche su un altro consigliere, Liliane Plumeri, sono stati avanzati gli stessi dubbi sul prosieguo dell’avventura tra i banchi del consiglio.

E le voci non si sono limitate a questo, affermando addirittura che il consiglio comunale straordinario in scena questa sera, alle 21, nella sala delle adunanze di palazzo civico, sarebbe stato il “teatro” delle dimissioni di Nucera.

Ma il consigliere, oltre a smentire l’intenzione di fare un passo indietro, ha anche annunciato che stasera non sarà fisicamente presente al consiglio, smontando, almeno all’apparenza, tutte le ipotesi possibili.

“Stasera non sarò presente in consiglio per via di un importante impegno familiare, – ha spiegato Nucera. – Comunque ribadisco che le mie dimissioni non sono in programma, quindi, non vi è nulla di vero”.