Albenga. Sarà dedicata “alla Bianca e alla Vecchia” la seconda edizione della “Cena in Bianco” in programma giovedì 12 luglio alle 20 in piazza San Michele ad Albenga.

Dopo il successo dell’anno scorso, con una piazza interamente “pennellata” di bianco, l’associazione Vecchia Albenga ed il Comune hanno deciso di riproporre questo interessante evento, i cui proventi saranno devoluti alla croce bianca di Albenga e all’associazione Vecchia Albenga.

Il servizio sarà svolto da uno staff di camerieri d’eccezione: il sindaco Giorgio Cangiano, il vice sindaco Riccardo Tomatis, gli assessori ed i consiglieri comunali insieme ai membri dell’associazione.

Il menu prevede piatti tipici della cucina ligure. Per partecipare alla cena si richiede un’offerta minima di 30 euro per gli adulti e di 15 euro per i ragazzi fino a 12 anni.

Per prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede dell’associazione Vecchia Albenga in via Roma 56; a “Intimamente” in piazza IV novembre; a “Bianco Sport” in viale Martiri; a “Giochi di Vele Camiceria” in via Dalmazia; alla ricevitoria speciale numero 25 su Lungomare Colombo; a “Secco Carni” in piazza Berlinguer; al bar “La Lavanda” in via Oddo; a “Compat” in via al Piemonte.