Albenga, incidente con il kitesurf: soccorso alla Foce del Centa

Albenga. Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi nel tratto di mare davanti alla Foce del Centa dove una persona che stava praticando kitesurf si è infortunata.

Secondo le prime informazioni, il kitesurfista è stato sollevato ad una decina di metri dall’acqua e poi è ricaduto violentemente tra le onde. Nella caduta si è infortunato ad una gamba e per questo motivo non riusciva più a rientrare a riva ed ha chiesto aiuto. Fortuntamente un gommone era poco distante ed ha aiutato la persona ferita a rinetrare a terra dove, nel frattempo, erano stati mobilitati i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

Il kitesurfista è stato poi accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per tutti gli accertamenti del caso e per una sospetta frattura ad una gamba.