Albenga. E’ stata servita ieri sera nella splendida cornice di piazza dei Leoni, sotto il palazzo vescovile, la cena che ha visto come ospiti commensali oltre 50 volontari tra soccorritori, dame e militesse della croce bianca di Albenga.

La seraa è stata organizzata dal Centro Aiuto Vita Ingauno “per ringraziare, insieme al vescovo Borghetti, in nome della ‘Taberna dei forzieri’, la pubblica assistenza di piazza Petrarca, non solo per il servizio di soccorso prestato al Palio Storico Albenga ma per tutto il tempo dedicato a salvare la vita agli Albenganesi”.

“Viva la Croce bianca e grazie, per tutti, a “Dino” Ardoino, a Piera Grasso e a tutti gli operatori di Croce Bianca Albenga”.