Albenga, i genitori del bambino ferito in spiaggia: “Il Comune non doveva assegnare l’arenile alla società: ora faccia qualcosa”

Albenga. Non si placa la querelle relativa al ferimento di un bambino, avvenuto in una piaggia libera attrezzata di Albenga nell’estate 2016. Ieri la vicenda era stata denunciata dal consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti e oggi è arrivata la risposta della società che gestisce l’arenile pubblico in questione, la Floridian Srl, che oltre a difendersi ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla vie legali contro l’amministrazione albenganese.

Ma la polemica non è finita e a buttare benzina sul fuoco ci ha pensato la famiglia del bambino, che ha deciso di rompere il silenzio e ha concesso un’intervista ad Ivg.it non solo per fornire la propria versione ma anche per difendere le intenzioni e l’operato di Ciangherotti.

“Siamo venuti a conoscenza della decisione di Floridian Srl di procedere legalmente contro Eraldo Ciangherotti: l’ennesima assurdità di questa vicenda. Il consigliere di Forza Italia è l’unico che ci ha fornito supporto ed è intervenuto nel nostro esclusivo interesse e per senso di giustizia. Ma ora abbiamo deciso di dire basta e di parlare in prima persona per denunciare questa assurda situazione”.

Nel mirino dei genitori del piccolo non è finita solo Floridian Srl, ma anche il Comune di Albenga, reo, secondo la famiglia, di non aver risposto ai suoi appelli e di non aver fatto nulla per sbloccare l’intricata situazione.

“L’errore, a nostro avviso, parte proprio dal Comune, che doveva fare verifiche approfondite prima di affidare una spiaggia a una società persino sprovvista di assicurazione. Ma, nonostante il mancato risarcimento dell’assicurazione, attraverso sentenza, la società è stata condannata ad un risarcimento intorno ai 9mila euro, ma non hanno mai voluto pagare”.

“Lo scorso lunedì 23 luglio ci siamo recati in spiaggia insieme all’ufficiale giudiziario per procedere ad un pignoramento, ma tutte le attrezzature risultano essere addirittura state affittate da terzi pertanto nulla è pignorabile. Una vicenda assurda sulla quale il Comune non ha mai preso minimamente posizione. Li abbiamo contattati più e più volte, inviando anche diverse pec, ma non abbiamo ricevuto risposta. Il Comune avrebbe dovuto vigilare sulle credenziali della società e non lo ha fatto e ora appare completamente disinteressato. Pretendiamo che facciano qualcosa: ci spetta il risarcimento e lo esigiamo”, hanno concluso i genitori del bambino.

E non si è fatta attendere anche la replica di Ciangherotti diretta alla Floridian Srl: “Sono contento che la società Floridan srl voglia spiegarmi davanti ad un giudice, se e quando mi querelerà, le motivazioni per cui non rispetta la sentenza di risarcimento nei confronti di un bimbo che, nel 2016, si è ferito con un vetro in una spiaggia comunale gestita, appunto, dalla Floridan srl con amministratore unico Massimo Austeri”.

“Nell’attesa, però, mi sarei atteso un chiarimento, dovuto, ai cittadini, soprattutto quelli che frequentano le spiagge gestite dalla Floridan srl. I cittadini hanno il diritto di sapere se in caso di infortunio la Floridan srl abbia adeguate coperture assicurative, soprattutto perchè le spiagge gestite sono comunali e la trasparenza, in questi casi, non è un optional. Considero poi la dichiarazione che le spiagge siano accessibili ai disabili, come uno scivolone di civiltà: i disabili sono cittadini che hanno diritto, come tutti, a fruire di mare e spiaggia, tanto più se si tratta di spiagge comunali”, ha concluso il consigliere forzista.