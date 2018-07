Albenga, Distilo: “Vigiliamo su ripristino di viale Che Guevara, alla fine andranno sistemati marciapiedi e strade”

Albenga. “I lavori per il collegamento con il depuratore di Borghetto sono quasi terminati, adesso è ora di vigilare sul ripristino di Viale Che Guevara”. Lo afferma Diego Distilo, ex assessore di Albenga nella giunta Guarnieri, candidato nelle elezioni amministrative di giugno a Ceriale (con Nicolangelo D’Acunto) e pronto a scendere in campo nuovamente ad Albenga l’anno prossimo.

“Speriamo che terminati i lavori ci sia un sopralluogo da parte dei tecnici comunali e degli amministratori in carica- dice Distilo – per verificare lo stato dei luoghi, perchè percorrendo tale strada per più volte al giorno mi sono accorto di alcuni particolari che immagino saranno stati tenuti in considerazione al tempo della progettazione e stima dei lavori. Se cosi non fosse, oltre il danno avremo anche la beffa e mi riferisco sopratutto al marciapiede in prossimità del ‘Grigliatore’ che con il continuo passare dei grossi mezzi meccanici e al movimento terra dovuto allo scavo per la posa della condotta ha subito una forte mancanza statica che ha generato un avvallamento per diversi metri davanti all’ingresso del cantiere”.

“Mi auguro davvero che sia stata prevista anche la ri-asflaltatura, da farsi tra qualche mese per permettere l’assestamento stradale oggetto di ripristino allo scavo, dell’intero tratto poichè in caso contrario diventerà davvero pericoloso percorrere tale strada. Spero davvero che si intervenga subito, anzi immagino che ci sia già che abbia pensato a tale problema perchè sarebbe davvero un peccato lasciare in abbandono tale tratto considerato anche il fatto che è una strada percorsa di corsa e a piedi da molte persone”.