Albenga. L’estate è sopraggiunta portando con sé, come di consueto, migliaia di turisti in tutta la Riviera. E ad Albenga, la polizia municipale non si è fatta trovare impreparata, implementando i servizi di sicurezza urbana su tutto il territorio, con risultati molto rilevanti.

Tante le segnalazioni che in questo periodo arrivano da cittadini e ospiti della città delle torri, recepite e verificate dagli agenti che, negli ultimi 10 giorni, hanno attuato numerosi sequestri, accompagnati da denunce, senza mai demordere anche sul fronte della lotta allo spaccio.

Foto 2 di 2



A seguito del rafforzamento dei controlli nelle piazze e giardini della Città, è stato effettuato un sequestro di merce contraffatta in piazza Europa (valore complessivo di un migliaio di euro circa).

Durante un altro controllo mattutino in piazza del Popolo, intorno alle 10, è scattata una denuncia per cessione di stupefacente da cui è conseguita una perquisizione domiciliare, con sequestro di hashish, contanti (probabile provento di spaccio) e telefoni.

E sempre negli ultimi 10 giorni, sono scattate altre denunce, destinate a: due soggetti, per occupazione abusiva di immobile; quattro soggetti per detenzione o cessione di stupefacenti (50 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina); un soggetto per la vendita dell’abbigliamento contraffatto; un soggetto per furto di velocipede di valore elevato. Inoltre, a seguito dei controlli mirati sono stati rinvenuti e recuperati anche altri due motocicli oggetto di furto.