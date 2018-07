Albenga, concerto della Fanfara dei Bersaglieri in piazza San Michele

Albenga. Anche quest’anno il Centro Pannunzio e il DLF di Albenga hanno organizzato il ciclo di eventi estivi “Un mare di cultura”. I vari appuntamenti comprendono concerti, presentazioni di libri, eventi teatrali, conferenze sul nostro territorio e la mostra fotografica “Saturno e le sue meraviglie” alla quale è legata una serie di videoconferenze di astronomia.

Il primo appuntamento sarà sabato 7 luglio con il concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Roberto Lavezzeri” di Asti,considerata oggi la fanfara più importante a livello nazionale. I fanti piumati partiranno alle ore 20.45 dal Santuario di Nostra Signora di Pontelungo e sfilando giungeranno in piazza San Michele, dove dalle 21.15 eseguiranno i passi musicali patriottici e bersagliereschi più celebri, tra cui “La Leggenda del Piave”. Interverrà il sindaco di Albenga avvocato Giorgio Cangiano.

L’evento musicale si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della conclusione vittoriosa della Prima Guerra mondiale che verrà ricordata dal Prof. Pier Franco Quaglieni durante l’intervallo del concerto.

“Abbiamo voluto organizzare un evento di autentico spirito patriottico che sia anche il ricordo di una pagina importante della storia d’Italia che concluse il Risorgimento e dei Caduti di tutte le guerre a cui renderemo omaggio presso il monumento a loro dedicato nella attigua piazza IV novembre. Oggi l’Italia ha bisogno di riandare alla sua storia anche come monito ad un presente in cui i valori ideali rischiano via via di disperdersi” afferma lo storico Pier Franco Quaglieni.