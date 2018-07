Albenga, Ciangherotti: “In via Carloforte topi e scarafaggi, ma la giunta non vuole occuparsene”

Albenga. “In via Carloforte è emergenza topi e scarafaggi”. A lanciare l’allarme è il consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti: “Annidati nella discarica a cielo aperto nel cantiere dei palazzi acquisiti dal Comune – racconta – scorazzano lungo le facciate e nei canali di gronda e nei pluviali dei palazzi prospicienti Viale Pontelungo”.

“A nulla è valso segnalare a più riprese il disagio all’Amministrazione comunale – denuncia il forzista – gli uffici dell’ambiente sono costretti a girarsi dall’altra parte perché la giunta non vuole occuparsi di tenere pulita l’area, oramai diventata di sua competenza per sentenza di cassazione”.

“Qualunque esercizio commerciale o attività professionale ha l’obbligo di assicurare norme igienico-sanitarie ben precise – ricorda Ciangherotti – il Comune, oltre a non rispettarle per parte sua, favorisce la diffusione di topi e scarafaggi lasciando in totale degrado un’area che ha forte insediamento abitativo e commerciale”.