Albenga, Christian Contarino trionfa alla conferenza Europa IAHR 2018 all’università di Trento

Albenga. Un giovane ingauno continua a portare in alto il nome di Albenga in tutta Italia, sconfinando anche all’estero e attirando persino le attenzioni degli istituti universitari “a stelle e strisce”.

Si tratta di Christian Contarino che, attraverso i suoi studi e per merito della sua determinazione, continua a fare incetta di premi nazionali ed internazionali.

E l’ultimo prestigioso riconoscimento per Christian è arrivato una manciata di settimane fa. Contarino, infatti, dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Matematica con lode presso il dipartimento di Matematica dell’Università di Trento, ha ottenuto anche il primo premio alla conferenza europea IAHR 2018 “International Association for Hydro-Environment Engineering and Research” (Associazione Internazionale di ingegneria e ricerca in Idro-ambiente) che si è svolta presso l’Università di Trento.

Nell’occasione, Christian ha illustrato un importante studio sui meccanismi dei fluidi del cervello in relazione alle patologie neurovascolari, in collaborazione con la University of Virginia, Charlottesville, USA.