Albenga. E’ di tre denunce il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dai militari della stazione di Albenga e dai carabinieri forestali, con l’ausilio di un elicottero, che ha riguardato il cantiere dell’ex Ortofrutticola di via Dalmazia.

Il blitz è scattato dopo alcune segnalazioni e irregolarità rilevate dall’Ispettorato del Lavoro: nel mirino dei controlli lavoro nero, norme di sicurezza e smaltimento di rifiuti speciali da cantiere.

L’ispezione ha riguardato vari livelli ed è stata particolarmente meticolosa, con i militari impegnati in verifiche documentali, che hanno consentito di rilevare le infrazioni: i tre operai sono stati singolarmente denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona per violazioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

A seguito degli accertamenti di oggi e delle violazioni riscontrate dal blitz dei carabinieri, i lavori del cantiere sono stati sospesi fino al momento in cui non sarà completata la messa in sicurezza da parte del responsabile preposto.

Sul fronte del lavoro nero e del rispetto delle norme di sicurezza i carabinieri predisporranno altri controlli sul territorio ponentino.