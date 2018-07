Albenga, auto con a bordo due adulti e un bambino sbanda in autostrada e colpisce il guardrail: due feriti 

Albenga. Incidente autostradale questo pomeriggio, intorno alle 17, sull’autostrada A10, nei pressi di Albenga. Ad essere coinvolta nel sinistro una sola autovettura, con a bordo tre persone, due adulti e un bambino, che procedeva in direzione Ventimiglia.

Una volta giunti al km80, però, qualcosa è andato storto e, per cause in via di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del veicolo che è andata ad impattare violentemente contro il guard Rail.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce bianca di Albenga e l’automedica del 118. L’incidente ha causato il ferimento di due dei tre occupanti del veicolo, trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale Santa Cona di Pietra Ligure.

A causa del sinistro, nel tratto compreso tra Albenga (km 81,2) e Andora (km 93,2), si registrano rallentamenti e code per circa 2 chilometri.