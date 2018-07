Albenga. Al via, ad Albenga, l’iniziativa #iotrazionoperSara promossa da Overbar Workout. L’evento è finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi a sostegno di Sara, una giovane di Arma di Taggia che a seguito di un aneurisma cerebrale si trova ricoverata all’estero.

La giornata di solidarietà è prevista per sabato 7 luglio; si svolgerà nell’area sportiva attrezzata di Piazza Europa, che Yepp Albenga ha realizzato con l’aiuto di Overbar e in collaborazione con il Comune di Albenga, con il contributo di Fondazione de Mari e Compagnia di San Paolo.

“Desideriamo congratularci pubblicamente con l’associazione sportiva Overbar Workout per l’iniziativa benefica #iotrazionoperSara, – hanno fatto sapere dallo Yepp. – Questa iniziativa, oltre a essere un bellissimo gesto di generosità da un’associazione di giovani a una ragazza in difficoltà, è un’occasione per ribadire che la struttura di Piazza Europa è un bene a disposizione di tutta la comunità e può essere utilizzato in molti modi: non solo per prendersi cura di sé attraverso l’esercizio fisico, ma anche per prendersi cura del prossimo”.

“Pur non potendo partecipare all’evento, Yepp Albenga si augura che iniziative come questa siano sempre più frequenti e rinnova l’invito alla cittadinanza a recarsi in Piazza Europa sabato dalle 14.30, per sostenere il progetto”, hanno concluso.