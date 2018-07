Albenga 2019, il gruppo “Cittadini Stanchi”: “Sottoporremo ai candidati otto punti-chiave per il futuro della Città”

Albenga. Il tempo scorre, i giorni passano e Albenga, così come altri comuni dello Stivale, si avvia verso le elezioni, che avranno luogo nel 2019. E proprio in vista dell’importantissimo appuntamento elettorale, il gruppo dei “Cittadini Stanchi”, molto attivi all’ombra delle torri ingaune, in particolare sulle problematiche dell’ordine pubblico, del decoro e della sanità, ha deciso di mettere in atto un’interessante iniziativa.

Otto punti-chiave per il bene di Albenga saranno sottoposti ai candidati delle prossime elezioni, come ha spiegato il portavoce del gruppo Angelo Pallaro: “Nel 2019 la città di Albenga andrà a elezioni e noi abbiamo preparato otto punti che secondo noi sono i più importanti, da sottoporre ai candidati di qualsiasi schieramento che intenderanno presentarsi alla prossima tornata elettorale per governare”.

“Però non intendiamo svelarli in anteprima, proprio per evitare che ogni candidato si presenti da noi con i classici discorsi da politico pieni di promesse preconfezionate. Noi vogliamo sottoporre a tutti le nostre tematiche a bruciapelo, per vedere innanzitutto se sono preparati sui vari argomenti e poi se hanno delle idee concrete per risolvere i problemi”.

“Noi lo ribadiamo da sempre: siamo apolitici, apartitici indipendenti. Ma se troveremo un candidato disposto a dare risposte reali a tutti e otto i nostri punti, saremo pronti ad appoggiarlo e sostenerlo. In caso contrario, se riterremo che il quadro che si prospetta sia troppo deludente, saremo pronti a scendere in campo di persona, con una nostra lista civica slegata da tutte le logiche di partito e di schieramento”, hanno concluso dal gruppo.