Albenga 2019, Cangiano pronto al passo indietro? Il sindaco: “Ora penso solo a lavorare per la città”

Albenga. “Ogni ragionamento rispetto alle prossime elezioni è assolutamente prematuro. Deciderò se ricandidarmi verso fine anno”. Così Giorgio Cangiano risponde alle voci riguardanti un possibile “passo indietro” al termine del suo primo mandato da sindaco di Albenga.

Questa mattina IVG.it ha dato conto ai propri lettori del clima che si respira all’interno dei vari schieramenti politici all’ombra delle torri a poco meno di un anno dalle elezioni comunali che, la prossima primavera, porteranno al rinnovo dell’amministrazione ingauna.

Tra le voci più “clamorose” c’è quella secondo cui l’attuale primo cittadino non sarebbe affatto interessato a candidarsi nuovamente per un ipotetico secondo mandato.

Voci alle quali, per il momento, il diretto interessato non dà assolutamente peso: “Ora mi interessa proseguire a fare quello per cui mi sono candidato, ossia impegnarmi al massimo per la città, continuare a realizzare interventi importanti e mettere in campo nuove iniziative per il futuro insieme alla mia squadra molto compatta e determinata”, dice Cangiano.